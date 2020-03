Une victoire convaincante de 6-2 contre les Islanders

Encore une fois, le Canadien de Montréal a pris une bonne avance, mardi, contre ses adversaires. Mais cette fois, les hommes de Claude Julien ne l’ont pas laissé filer..

En avance 3-0 après 20 minutes de jeu contre les Islanders, le Tricolore a vu Paul Byron - en désavantage numérique - donner le coup de grâce en deuxième période, mardi, ce qui lui a permis de l’emporter 6-2 contre la formation new-yorkaise.

Byron (4e), Brandan Gallagher (22e), Jeff Petry (11e), Charles Hudon (1er), Jordan Weal (8e) et Joel Armia (16e) ont touché la cible pour le Tricolore (31-28-9, 71 points). Le but d'Armia était, lui aussi, a été inscrit en désavantage d’un homme.

Gallagher et Armia ont ajouté une mention d’aide, tandis que Phillip Danault a amassé deux assistances.

Tomas Tatar n’est pas revenu au jeu en deuxième période. Carey Price a repoussé 25 rondelles.

Brock Nelson (24e) et Ryan Pulock (8e) ont répliqué pour l’équipe locale. Les deux gardiens des Islanders (35-22-8, 78 points) n’ont pu stopper les assauts de leurs adversaires.

Thomas Greiss, qui a accordé les trois premiers buts du match, a cédé sa place à Semyon Varlamov au début de la période médiane.

Johnny Boychuk a été sérieusement blessé au visage quand il a été atteint accidentellement par le patin d’Artturi Lehkonen qui tombait sur la patinoire. Après avoir chuté sur la patinoire en se tordant de douleur, Boychuk a quiité la patinoire en état de pannique.

Vive allure

Le début de match est disputé à vive allure, même si les occasions de marquer sont plutôt rares dans les deux camps. Tomas Tatar retraite au vestiaire tôt dans la période. Il faudra attendre à la 14e minute de jeu pour voir la rondelle décochée par Ben Chiarot être déviée par Brandan Gallagher devant le but des Islanders.

Tatar revient au banc des siens avec 4:23 à disputer à la période. Et quelques secondes plus tard, Jeff Petry touche la cible avec un tir de loin. Tatar tente finalement un retour sur la patinoire, mais il retourne aussitôt vers le banc. Charles Hudon le replace sur la patinoire et il marque d'un tir des poignets.

La mauvaise période de Thomas Griess lui a coûté son poste devant le filet des Islanders. Il a été remplacé par Semyon Varlamov. Tatar (blessure au haut du corps) n'est pas pas revenu dans le match.

Comment protège-t-on une avance de trois buts? En ajoutant à la marque... Joel Armia a arraché la rondelle à Devon Toews et il la refilée à Paul Byron qui a déjoué Varlamov en désavantage numérique.

Après un but refusé en début de troisième période, les Islanders en comptent un pour de bon quand Price cafouille derrière son filet. On s'échange ensuite des buts sans importance, surtout dans la foulée de la blessure à Boychuk.