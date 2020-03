Judge et Stanton rateraient le rendez-vous à Montréal

Les amateurs de baseball de Montréal seront déçus d’apprendre que les deux gros cogneurs de puissance des Yankees Aaron Judge et Giancarlo Stanton pourraient rater les matchs du 23 et 24 mars prochain au Stade olympique.

Le directeur général des Yankees Brian Cashman a indiqué mardi au camp d’entraînement que les deux joueurs étoiles rateront probablement les premiers matchs de la saison.

Judge est aux prises avec une blessure à un muscle pectoral; il pourrait rater entre trois et quatre semaines de jeu. Stanton souffre d’une élongation à un muscle du mollet et pourrait être sur le carreau pour quatre à six semaines.

Selon Cashman, les deux joueurs devraient revenir au jeu en avril, mais rien n’est confirmé.

Les Yankees seront les visiteurs au Stade olympique cette année, dans le cadre des deux matchs amicaux que disputent annuellement les Jays à Montréal.

Le match du lundi 23 mars sera diffusé sur toutes les plateformes du 98.5 Sports.