Une dernière visite du Tricolore au Barclays Center

Le Canadien de Montréal amorce une série de trois matchs consécutifs sur la route en affrontant les Islanders à New York, mardi soir.

Il s’agira du dernier match du Tricolore (30-28-9; 69 points) au fameux Barclays Center, un amphithéâtre, dont les installations désuètes et la glace ont toujours été critiquées et qui n'est pas adapté pour recevoir des matchs de la LNH. D'ailleurs, les Islanders devraient retourner au Nassau Coliseum durant les séries et la prochaine saison, mais dès la saison 2021-2022, ils aménageront dans leur aréna tout neuf à Belmont Park.

Il s'agira également du deuxième affrontement entre les deux équipes cette saison. Le 3 décembre dernier, le Canadien l'avait emporté 4-2. Le dernier duel sera disputé le 28 mars au Centre Bell.

Des points importants pour les Islanders

Les Islanders (35-21-8; 78 points) sont toujours dans la course aux séries, alors qu’ils détiennent la position de première équipe repêchée dans l’Est. Mais leur avance est mince. Les Blue Jackets de Columbus ont le même nombre de points, mais ils ont joué trois matchs de plus que les Islanders. Puis, les Hurricanes de la Caroline ne sont qu’à trois points des Isles avec le même nombre de matchs disputés.

Les partisans du CH pourront également voir Jean-Gabriel Pageau dans son nouvel uniforme, lui qui a été acquis par les Islanders le 24 février dernier. On se souviendra que Pageau avait l'habitude de connaître d'excellents matchs contre le Tricolore du temps qu'il jouait pour les Sénateurs d'Ottawa.

Les gardiens en fonction seront Carey Price (26-23-6) pour le CH et Thomas Greiss (16-8-3) pour les Islanders.

Voici la formation du CH en vue de la rencontre contre les Islanders:

Tatar - Danault - Gallagher

Lehkonen - Suzuki - Armia

Byron - Domi - Weal

Hudon - Evans - Weise

Chiarot - Weber

Kulak - Petry

Ouellet - Folin

Alzner

Price

Lindgren