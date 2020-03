Une première pour Draisaitl: les Oilers renversent les Predators

Le duo de choc de Oilers a mené la charge, lundi, permettant à la formation d'Edmonton de renverser les Predators de Nashville 8-3 grâce à une poussée de cinq buts en troisième période.

Leon Draisaitl a inscrit quatre buts - une première pour lui -, dont trois au dernier tiers, en plus d'ajouter une mention d'aide pour un total de cinq points. Il domine la Ligue nationale avec 107 points (43 buts, 64 passes)

Son coéquipier Connor McDavid a fait l'inverse, inscrivant un but et amassant quatre assistances. Josh Archibald, Kailer Yamamoto et Zach Kassian ont complété pour les Oilers.

Roman Josi, Calle Jarnkrok et Nick Bonimo ont riposté pour l'équipe hôtesse qui a été complètement dominée en troisième période.