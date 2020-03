«En troisième, plusieurs joueurs manquent un peu de carburant»

« Premièrement, tu gardes la rondelle le plus loin possible de ton filet. Ça a l’air ben banal comme ça, mais ça veut dire que tu gères les décisions différemment. Tu attaques la zone avec autorité, mais une fois que tu es dans la zone adverse, tu n’attaques pas nécessairement le filet. Tu gardes la rondelle le plus longtemps possible en zone adverse. »