La coupe Molson à Nick Suzuki

L'attaquant Nick Suzuki a remporté la coupe Molson pour le segment du mois de février. Il remporte cet honneur pour la première fois de sa carrière.

Suzuki, 20 ans, a inscrit quatre buts et amassé six mentions d'aide en 15 matchs en février. Depuis le début de la saison, c'est une récolte de 40 points, dont 13 buts, en 67 matchs pour celui qui a été repêché au 13e rang en 2017.

« Je sais qu'il y a beaucoup de pression, mais c'est un honneur d'être ici. Je fais ce que j'ai à faire, je travaille fort et je ne parle pas trop dans le vestiaire. On a plusieurs grands leaders dans ce vestiaire et j'apprends en les observant chaque jour », a lancé Suzuki, l'un des rares points positifs dans le camp du Tricolore cette saison.

Ses coéquipiers n'ont pas tari d'éloges à son endroit.

« Il possède toutes les caractéristiques d'un excellent joueur de hockey », a reconnu Price, lundi, à l'issue de l'entraînement de l'équipe.

« Il connaît un excellent rendement, surtout en tant que centre, a ajouté Phillip Danault. On sait que ce n'est pas une position facile dans la Ligue (...) Il est capable de jouer dans les trois zones. Je crois qu'il a démontré son énorme potentiel cette année. »

Une présentation honorant le lauréat de la coupe Molson pour le mois de février aura lieu avant le match du mardi 10 mars, contre les Predators de Nashville, au Centre Bell.

D'ici là, le Canadien affrontera les Islanders à New York mardi, le Lightning à Tampa jeudi et les Panthers samedi à Sunrise.