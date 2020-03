«Il fallait trouver une façon de faire l'arrêt» -Charlie Lindgren

Carey Price ayant gardé le filet du Canadien depuis 11 matchs, Lindgren aurait pu être rouillé. Là encore, il ne fallait pas trop y penser.

«Tu essaies seulement de retourner sur la patinoire et de jouer. La chose importance, c’est de «ressentir» la rondelle rapidement, de faire quelques arrêts de routine et de recommencer à jouer au hockey. Je ne me sentais pas trop rouillé. »

Et Lindgren ne s’est pas senti abattu quand les Hurricanes ont effacé un recul de trois buts.

« Je me sentais bien. C’est le hockey. Les Hurricanes mettaient de la pression. Quand ils ont créé l’égalité, c’est… oublie ça. On continue. C’est la vie de gardien. »