Saine rivalité Diop-Bush | «Je ne veux pas entrer dans les guerres» - Thierry Henry

Le gardien de l’Impact de Montréal, Clément Diop, a réalisé quelques arrêts spectaculaires contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Certes, il a bien joué. Or, l’entraîneur Thierry Henry a laissé entendre que son choix pourrait quand même s’arrêter sur Evan Bush à propos du prochain match de son équipe à Dallas.

C'est du moins ce qu'il a laissé entendre lors d'un point de presse, après la partie disputée au Stade olympique, samedi.

Diop a permis à l’Impact de demeurer au plus fort de la lutte grâce à deux arrêts importants: le premier contre Adam Buksa, à la 19e minute, et l'autre face à DeJuan Jones, plus tard.

Diop n’a cédé que devant Teal Bunbury, pendant la 13e minute de jeu.

En point de presse après la rencontre, Thierry Henry a affirmé que Diop avait bien joué, en ajoutant néanmoins que rien n’est garanti quant à son choix du gardien partant dans le match contre le FC Dallas, samedi prochain.