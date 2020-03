Le Canadien bat les Hurricanes 4-3 en prolongation

Jeudi, contre les Rangers de New York, le Canadien de Montréal a laissé filer une avance de 2-0 pour la 10e fois de la saison.

Samedi, contre les Hurricanes de la Caroline, c’est une avance de trois buts (!) que le Tricolore a laissé filer, mais Jeff Petry a sauvé les meubles en touchant la cible lors d’une échappée en prolongation, permettant à son équipe de l'emporter 4-3.

Il s'agissait du 10e but de la saison de Petry. Phillip Danault (13e), Max Domi (17e) et Brendan Gallagher (21e) avaient donné les devants 3-0 au Canadien (30-28-9, 69 points), mais des buts de Haydn Fleury (4e), Joel Edmundson (6e) et Justin Williams (3e) avaient permis aux Hurricanes (35-24-5, 75 points) de porter le match en prolongation.

Le Canadien met un terme à une série de quatre revers à domicile lors de matchs où il détenait l'avance.

Charlie Lindgren, qui a fait un arrêt capital dans les dernières secondes de la troisième période, a remporté sa deuxième victoire de la saison.

Danault frappe en premier

Le Canadien a ouvert la marque après 2:40 de jeu dans le match, lorsque Phillip Danault a complété un beau jeu en triangle avec Tomas Tatar et Brendan Gallagher.

Le Tricolore a frappé deux fois plutôt qu'une en début de deuxième période: un but de Max Domi à 3:47 et un autre de Brendan Gallagher 17 secondes plus tard. Ce dernier but a envoyé le gardien Anton Forsberg au vestiaire. Il a été remplacé par Alex Nedeljkovic.

Les Hurricanes ont riposté quand un tir de la pointe de Haydn Fleury a trompé la vigilance de Lindgren qui était partiellement voilé.

La formation de la Caroline est revenue à la charge dès le début du dernier tiers. Un tir de la ligne bleue de Joel Edmundson a fait mouche sans que la rondelle ne soit déviée.

Et les Hurricanes ont créé l'égalité avec 77 secondes à disputer à la troisième période, lorsque Justin Williams a fait dévier une rondelle. Heureusement pour le Canadien, Jeff Petry s'est assuré qu'un autre match ne se transforme pas en cauchemar.