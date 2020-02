Canadien 3 Hurricanes 1 (deuxième période)

Le Canadien de Montréal affronte les Hurricanes de la Caroline, samedi soir, au Centre Bell.

Le Tricolore (29-28-9, 67 points) s'accroche à une mince chance d'ordre mathématique afin de se classer en séries en raison de ses 9 points de retard sur les Maple Leafs de Toronto (76 points). Les Hurricanes (35-24-4, 74 points), eux, ne sont qu'à deux points des Blue Jackets de Columbus (76 points) et d'une place en éliminatoires.

Charlie Lindgren est devant le filet du Bleu-Blanc-Rouge.

Danault frappe en premier

Le Canadien ouvre la marque après 2:40 de jeu dans le match lorsque Phillip Danault complète un beau jeu en triangle avec Tomas Tatar et Brendan Gallagher afin d'inscrire son 19e but de la saison.

Le Tricolore frappe deux fois plutôt qu'une en début de deuxième période: un but de Max Domi à 3:47 et un autre de Brendan Gallagher 17 secondes plus tard. Ce dernier but envoie le gardien Anton Forsberg au vestiaire. Il est remplacé par Alex Nedeljkovic.

Les Hurricanes ripostent enfin quand un tir de la pointe de Haydn Fleury trompe la vigilance de Lindgren qui était partiellement voilé.

