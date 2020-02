Charlie Lindgren devant le filet contre les Hurricanes

Les Canadiens de Montréal reçoivent samedi soir les Hurricanes de la Caroline.

Le Tricolore a gaspillé une priorité de deux buts lors de ses deux derniers matchs. Il est aussi sur une série de quatre défaites consécutives à domicile.

Charlie Lindgren sera devant le filet du Tricolore. Il affiche un dossier d’une victoire en quatre parties avec une moyenne de buts alloués de 3,48 et un taux d’efficacité de 0,880.

De plus, le défenseur Xavier Ouellet a pris part à la séance d'entraînement optionnelle des Canadiens, mais une décision sera prise avant la rencontre à savoir s'il sera en uniforme.

Celui-ci est aux prises avec des symptômes d'une commotion cérébrale subie le 20 janvier contre les Capitals de Washington.

Du côté des Hurricanes, le gardien de but Anton Forsberg a affronté l'Avalanche du Colorado vendredi soir. Il faut donc s'attendre à ce que ça soit Alex Nedeljkovic qui obtienne le départ au Centre Bell. Or, l'entraîneur-chef Rod Brind'Amour va dévoiler l'identité de son gardien de but partant plus tard en après-midi lors d'un point de presse.

La formation de la Caroline va aussi être privée des services du défenseur Sami Vatanen qui doit encore une fois, passer son tour en raison d'une blessure à la jambe droite.

Les Canadiens occupent le cinquième rang de la division Atlantique avec une fiche de 29 victoires, 28 défaites et 9 défaites en bris d’égalité pour une totalité de 67 points.

Les Huricannes occupent le sixième rang de la division Métropolitaine avec un dossier de 35 victoires, 24 défaites et 4 défaites en temps supplémentaire pour 74 points, soit deux points de moins que les Blue Jackets de Columbus qui occupent la dernière position donnant accès aux séries éliminatoires.

La troupe de Rod Brind’Amour a toutefois trois matchs en mains sur la formation de John Tortorella.