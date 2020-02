L'Impact remporte son match d'ouverture de la saison

L’Impact de Montréal a remporté son premier match de la saison régulière, samedi après-midi, au Stade olympique.

L’équipe de l’entraîneur Thierry Henry est revenue de l’arrière pour vaincre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre par la marque de 2-1.

À la suite du premier but de Teal Bunbury, les joueurs de l’Impact se sont ressaisis pour mener de belles poussées offensives.

À la 36e minute de jeu, Joel Waterman a fait dévier le ballon vers Romell Quioto, qui a marqué de la tête dans le coin supérieur du but du Revolution.

44 minutes plus tard, Maxi Urruti a marqué un brillant but en effectuant un long et haut lobe du ballon derrière le gardien du Revolution.

Urruti a d'ailleurs connu un fort match, participant aux deux buts de sa formation.

Les amateurs de l’Impact ont eu chaud lorsque Tajon Buchanan a mis une tête sur le poteau de Clément Diop, à la 86e minute de jeu.

Notons que Thierry Henry a remporté sa première victoire en saison régulière en Major League Soccer, à titre d’entraîneur de l’Impact.

Les joueurs de la formation montréalaise ont disputé un match excitant, surtout en deuxième demie.

Le sommaire du match

Première demie

1re minute de jeu - Début du match.

13' - Lors de la première véritable poussée offensive du Revolution, Teal Bunbury marque le premier but de la rencontre à la suite d'un coup de pied arrêté (de coin) de son coéquipier Cristian Penilla. Impact 0 - Revolution 1.

36' - Joel Waterman fait dévier le ballon vers Romell Quioto, qui marque de la tête dans le coin supérieur du but du Revolution. Impact 1 - Revolution 1

Deuxième demie

51' - Très belle incursion de Zachary Brault-Guillard dans le territoire adverse; il effectue de beaux dribles avant de tirer le ballon à l'extérieur du cadre.

74' Après visionnement de la reprise vidéo, l'officiel refuse le second but du Revolution. Wilfried Zahibo, qui avait marqué, avait commis un hors-jeu.

80e' Maxi Urruti marque un brillant but en effectuant un long et haut lob du ballon, derrière le gardien du Revolution. Impact 2 - Revolution 1

86' L'Impact de Montréal est béni sur ce jeu. Tajon Buchanan touche le poteau après avoir frappé le ballon de sa tête, grâce à une belle passe de Brandon Bye.

Voici les deux alignements partants de la rencontre