Congédier Julien: «Est-ce que ça va faire du Canadien une meilleure équipe?»

« Mais est-ce que ça va faire du Canadien une meilleure équipe? Ça va créer de l’espoir. Mais ça ne remplit pas les trous béants. »

Et sur ce point, Dany Dubé pense que c'est la responsabilité de Marc Bergevin, pas de Claude Julien.

« Tu as des joueurs-clés chez le Canadien et au cours des quatre dernières années - je synchronise ça avec l'arrivée de Shea Weber -, c'est gars-là n'ont pas été entourés. Tu n'as pas eu un gardien de but de réserve de qualité (pour Price) et puis tu n'as pas eu un joueur pour jouer avec Weber. »