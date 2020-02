Ligue des champions | L'Impact accueillera le C.D. Olimpia le 10 mars

En 2008, il y avait des phases de groupe en @TheChampions, l’@impactmontreal était en USL et avait affronté @CDOlimpia sur 2 matchs et avait fait match nul 1-1 à Montréal et battu les Honduriens 2-1 chez eux là bas. #IMFC Donc les deux clubs ont déjà un petit historique.