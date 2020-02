«Le Canadien devra faire la même démarche que les Rangers»

Il y a deux ans, la direction des Rangers de New York a annoncé publiquement qu’elle lançait la serviette et qu’elle allait entamer un processus de reconstruction.

Dans les mois qui ont suivi, presque tous les ténors de l’équipe – sauf le gardien Henrik Lundqvist – se sont retrouvés sont d’autres cieux.

Avec le nouveau président John Davidson, les Rangers ont ensuite mis la main sur Arteni Panarin.

« On va ouvrir le coffre. On lui a donné 11 millions! Il est dans la catégorie des mieux payés. On l’a surpayé! »