Autre avance gaspillée, autre défaite pour le Canadien

L’histoire s’est répétée encore et encore pour le Canadien de Montréal, jeudi, au Centre Bell.

Encore une fois bien aux commandes avec une priorité de 2-0, le Tricolore (29-28-9, 67 points) a vu les Rangers inscrire cinq buts sans riposte pour se sauver avec un triomphe de 5-2.

L’issue du match était encore incertaine à mi-chemin du dernier tiers, mais Mika Zibanejad (30e), Adam Fox (7e) et Ryan Strome (17e) ont tour à tour touché la cible en 4 minutes et 17 secondes pour sceller la victoire des Rangers (35-24-4, 74 points).

Phillip Di Giuseppe (1er) avait inscrit l’important but qui a permis à la formation new-yorkaise de se rapprocher à un but avant la fin du deuxième engagement. Storme (18e) a complété dans un filet désert.

Max Domi (16e) et Tomas Tatar (22e) avaient donné les devants au Canadien.

En raison de la victoire des Maple Leafs face aux Panthers de la Floride, le Tricolore a maintenant 9 points de recul sur le troisième rang de la section Atlantique qui donne accès aux séries.

Encore Domi

Depuis quelques matchs, Max Domi ressemble au joueur qui avait charmé les partisans montréalais l'an dernier. L'attaquant a inscrit le premier but de la rencontre à 3:12 de la première période quand la rondelle qu'il destinait à Paul Byron placé à l'embouchure du filet a ricoché sur un défenseur des Rangers avant de se retrouver dans le but.

Tomas Tatar a doublé la mise avec environ trois minutes à jouer en deuxième période à la suite d'une belle feinte.

La remontée des Rangers

La réplique fut immédiate des Rangers, par l'entremise de Phillip DiGiuseppe, avant la fin de l'engagement.

Puis, dans la deuxième portion de la troisième période, le ciel est tombé sur la tête des joueurs de Claude Julien. Un foudroyant tir balayé de Mika Zibanejada a créé l'égalité à 11:06 du dernier tiers, Adam Fox a donné les devants aux Rangers en touchant la cible 75 secondes plus tard et Strome a cloué le cercueil avec son premier but de la rencontre.

Encore une fois, le Canadien a été incapable de protéger une avance.