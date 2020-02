Covid-19 | Les Jeux olympiques de Tokyo risquent-ils d'être annulés?

Alors que les préparatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo vont bon train, l’émergence du Covid-19 sur la planète et les risques pandémiques qui s’y rattachent amènent certains à se demander si la tenue des Jeux pourrait être en péril à cause de ce nouvel ennemi viral.

Plusieurs fédérations internationales annulent d’ailleurs des compétitions actuellement à cause des risques de contagion liés à la maladie.

Comme l’expliquait Ray Lalonde ce matin à Puisqu'il faut se lever, les Jeux olympiques ne peuvent pas être déplacés. Si l’événement est annulé, on se retrouve avec un trou béant dans les compétitions sportives et surtout avec des investissements gigantesques qui ont été faits sans qu’aucune retombée économique et sportive ne survienne pour la communauté qui devait accueillir les compétitions.

Notre spécialiste de l’économie du sport, explique aussi qu’aux États-Unis, on a recensé les premiers cas de Covid-19 communautaires, c’est à dire qui ont été transmis entre membres d’une même communauté et non pas seulement ramené au pays en provenance du foyer d’infection principal en Asie.

Un événement sportif à grande échelle est forcément un risque supplémentaire de contamination communautaire, alors que les amateurs y sont entassés en très grands nombres et confinés dans un endroit restreint. Il est donc permis de se questionner sur les risques de contagion liés à ces grands rassemblements sportifs.

À toute fin pratique, il faut être attentif et prudent, sans tomber dans la paranoïa ou les spéculations, mais il faudra que les dirigeants du CIO évaluent froidement la situation au-delà de la simple gestion comptable, afin de prendre la meilleure décision pour la sécurité des athlètes, du public et de la population en général qui doit accueillir les Jeux olympiques.

Les prochaines semaines seront assurément révélatrices.