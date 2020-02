Concacaf | Diop et l'Impact font match nul pour l'emporter

L’Impact de Montréal peut dire merci à son gardien Clément Diop qui a freiné le Deportivo Saprissa à deux reprises au cours du match retour de la huitième de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf, pour permettre au Club de Thierry Henry de signer un match nul de 0 à 0 et ainsi se qualifier au total des buts pour les quarts de finale de la compétition.

Dès le début de la rencontre, les partisans montréalais ont une petite frousse lorsque Jukka Raitala demeure au sol après un jeu bloqué par le gardien Clément Diop. Il se relève toutefois après quelques minutes et revient par chance dans la rencontre. L’Impact avait perdu deux joueurs en début de rencontre lors du premier affrontement la semaine dernière.

Moins agressive qu'en début de rencontre il y a une semaine, la formation de Thierry Henry semble avant tout tenter de limiter les chances offensives du Deportivo.

Un premier carton jaune pour le Deportivo survient à la 19e minute de jeu lorsque le milieu de terrain David Guzmán fait trébucher Romell Quioto alors qu’il s’apprêtait à filer seul sur le flanc gauche.

À la 36e minute, Bojan est victime d’une faute de la part d’Aubrey David qui le fait trébucher. Le défenseur est alors sanctionné à son tour d'un carton jaune. Bojan demeure dans la rencontre malgré la chute douloureuse.

À la 44e minute, Shamit Shome reçoit un ballon tout près du point de pénalité et décoche une frappe que parvient à arrêter le gardien Aaron Cruz. L’impasse demeure 0 à 0 et la première mi-temps se termine quelques instants plus tard.

En début de deuxième mi-temps, Joel Waterman prend la place de Jukka Raitala sur le terrain. Vraisemblablement la conséquence du contact qu’il a subi au début de la rencontre.

À la 65e minute, Saphir Taïder fait son entrée dans la rencontre en remplacement d’Amar Sejdic.

Une minute plus tard, Joel Waterman commet une faute et est sanctionné d’un carton jaune à proximité de la zone des buts et offre une chance en or au Deportivo. Le jeu suivant sera toutefois sans conséquence.

À la 77e minute, Bojan quitte la rencontre et est remplacé par le Québécois Anthony Jackson-Hamel.

Shamit Shome écope à son tour d’un carton jaune à la 88e minute et sur le jeu suivant le gardien Clément Diop vient sauver son équipe avec un arrêt spectaculaire en plongeant sur une frappe directe dans la surface de réparation.