Pourquoi ton club ne demande qu’à te connaître

Aujourd’hui, aller chercher de nouveaux marchés est complexe et souvent synonyme de risque. Principalement parce qu’on investit dans des canaux de communication dont on ne peut pas forcément mesurer la rentabilité directe.

Activations sur les médias sociaux, affiches dans les métros et autres campagnes à la télévision permettent de faire savoir que ton club va jouer une rencontre importante. Cependant, ça coûte très cher de produire ce genre de contenu et de le promouvoir.

Quand tu achètes un billet pour aller voir jouer ton équipe, tu ne penses spontanément qu’à la valeur de ton expérience. Cependant, un club, pour calculer la rentabilité, se doit de soustraire les coûts de fonctionnement interne (stade, joueurs, employés, CRM, CMS – bref, les coûts fixes), puis les coûts variables:

la production de contenu (boîte de production, réalisation, ressources, etc.);

les coûts de promotion (annonceurs, journaux, télévision, etc.);

divers événements promotionnels;

Ces coûts variables de production et de diffusion de matériel promotionnel correspondent à, grosso modo, entre 20 et 50% du prix du billet, selon l’événement (et la gestion du club évidemment)…

Et là, on rentre dans un truc qu’on aime bien, nous, les fans de soccer. Nous, on dit « supporter », mais dans une entreprise on dit « fidéliser ». Car oui, un siège occupé par un fidèle coûte moins cher qu’un siège occupé par un néophyte. Tout bien considéré, le profit réalisé sur le billet d’un spectateur irrégulier peut s’élever à 5 $, à peine…

Donc au lieu de passer par tous les canaux de promotion (et les coûts variables), le club préfère développer toutes sortes de solutions numériques qui permettent de simplifier la communication et d’investir massivement dans d’autres expériences assez sympathiques pour les supporters.

Campagnes de courriels, notifications sur des applications et rabais ciblés permettent de cultiver chez le partisan un meilleur sentiment d’appartenance au club.

Puis le but de ce genre de pratique est assez simple, te connaître et avoir des informations sur toi pour pouvoir mieux te parler. Si le club t’écoute en tant que supporter, tu vas t’attacher à lui. Et les clubs investissent massivement pour t’écouter toi, supporter.

En gros, la morale que tu dois comprendre, c’est qu’un supporter coûte cher à l’acquisition, mais pas grande chose à la fidélisation.