Le Canadien s'incline 4-3 en prolongation

Un but de Tyler Toffoli après 1:35 de jeu en prolongation, mardi, a coûté un précieux point au classement au Canadien de Montréal qui s’est incliné 4-3.

Toffoli a complété une belle manœuvre de Bo Horvat et d'Alexander Edler lors d’une courte période de prolongation durant laquelle les joueurs du Canadien ont été complètement dominés. Horvat (20e), Edler (5e) et Jake Virtanen (18e) ont complété pour les Canucks.

Paul Byron (3e), Shea Weber (15e) et Jordan Weal (7e) ont inscrit les buts du Canadien (29-27-9, 67 points). Max Domi, qui a connu un match dynamique, a obtenu deux mentions d’aide.

Comme on l,a vu souvent cette année, le Tricolore a eu les devants 2-0 et 32 dans la rencontre. Et encore une fois, il n'a pas su protéger cette avance. Deux fois, les Canucks ont tiré parti d'avantages numériques.

En raison de la victoire de 4-3 des Maple Leafs de Toronto contre le Lightning de Tampa Bay, le Canadien est désormais à 7 points du troisième rang de la section Atlantique.

Encore Byron

Le Canadien a été le premier à s'inscrire à la marque. Lancé à toute allure sur le flanc droit, Max Domi a centré du revers et Paul Byron a complété la manoeuvre avec brio. Shea Weber, avec un boulet de canon dont il a le secret, a doublé la mise moins de deux minutes plus tard. C'est à ce moment que les Canucks ont pris un temps d'arrêt.

Une punition décernée à Weber a mené au but de Bo Horvat en fin de période. Une mise en jeu dans le territoire du Canadien, quatre passes rapides, un tir vif et le tour était joué. Les Canucks ont créé l'égalité tard en deuxième période quand une rondelle s'est frayé un chemin dans la circulation lourde derrière Carey Price qui n'avait pas de chance.

Jordan Weal a redonné les devants au Canadien après seulement 50 secondes de jeu au dernier tiers, mais les Canucks n'ont pas l'une des meilleures attaques à cinq de la LNH pour rien. Une autre pénalité décernée au Canadien (Christian Folin) a permis un autre but de la formation de Vancouver, celui de Jake Virtanen... qui a eu un peu de chance. Price a fait l'arrêt, mais la rondelle lui est passée par-dessus avant de retomber dans le filet.

Le but gagnant en prolongation, lui, n'avait pas d'équivoque.