Impact | La gestion du match sera cruciale

On parle souvent de l’avantage du terrain au soccer, mais lorsqu’une équipe est supérieure à l’autre, l’effet local ne change pratiquement rien. On se souviendra de la finale entre l’Impact et Club America en 2015. En deuxième demie, malgré une imposante foule de plus de 61 000 spectateurs, le rouleau compresseur s’est mis en marche et l’Impact n’a pu faire rien d’autre que défendre.