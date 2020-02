Grâce à de bonnes idées novatrices, l'équipe des Hurricanes s'est transformée

Rappelons que les Hurricanes ont notamment obtenu l'attaquant Vincent Trocheck en retour des attaquants Erik Haula, Lucas Wallmark et de deux jeunes espoirs; l'avant Eeli Luostarinen et le défenseur Chase Priskie, qui évoluaient tous les deux dans le club-école des Checkers de Charlotte.

Les Hurricanes de la Caroline ont fait l’acquisition des défenseurs Brady Skjei et Sami Vatanen, respectivement des Rangers de New York et des Devils du New Jersey, lundi.