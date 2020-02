«Marc Bergevin devient prisonnier de son plan» -Philippe Cantin

Le journaliste de La Presse Philippe Cantin a quelque peu sursauté lors du point de presse de Marc Bergevin quand il a entendu sa justification du directeur général afin d’expliquer la mauvaise saison du Canadien : la fiche de l’équipe à domicile.

Celui qui est également commentateur au 98.5 s’attendait plutôt à ce que Bergevin évoque les blessures.

« Pour reprendre son expression : « À domicile, on est trop cutes sur la patinoire ». Est-ce véritablement ça le problème? Parce que si son analyse se limite à ça, ça veut dire que, fondamentalement, il est assez satisfait de son équipe et ce qu’il faut changer, c’est la manière de jouer. »

Cantin est revenu sur les tâches de Bergevin l’été dernier.

Trouver un gardien pour seconder Carey Price : « Force est de constater que l’on s’est trompé (avec Keith Kincaid) ».

Obtenir un défenseur gaucher : « C’est rare qu’un entraîneur le mentionne publiquement en point de presse en début de saison. Le Canadien n’a pas obtenu ce défenseur gaucher ».

Les choix au repêchage : « Dans le moment, c’est plus ou moins convaincant. On espère que (Jesperi) Kotkaniemi va se ressaisir, mais, on s’entend, il n’a pas la deuxième année que tout le monde espérait. »

Masse salariale : «Pourquoi le Canadien depuis trois ans est sous la masse salariale de manière importante? »

Conclusion: « Je pense que Marc Bergevin devient prisonnier de son plan, de ses déclarations passées. »