«Bergevin veut rester au coeur de la compétition» -Dany Dubé

« Cela dit, on sait tous que ce n’est pas une garantie de succès non plus, de descendre (au classement) et d’avoir des choix au repêchage. Je pense que c’est comme un dernier coup de barre avec le groupe qu’il a sous la main. On sait très bien que d’ici deux ans, tu vas commencer à regarder Shea Weber, tu vas commencer à regarder Carey Price et là, tout à coup, ça va soulever des questions. »

Selon l’analyste, il y a quand même un heureux facteur imprévu dans le scénario des prochaines années pour le Tricolore.

« Ce qui vient changer un peu la donne, c’est la progression de Nick Suzuki. Son émergence. Je pense qu’ils sont un peu surpris de ça. Ils regardent les choses aller et ils se disent : «on est meilleurs qu’on pensait qu’on allait être au centre. Plus rapidement que prévu. Et là, Kotkaniemi connaît des bons moments dans la Ligue américaine. »

Cela dit, l'analyste du 98.5 Sports avait quand même un message pour les amateurs du Tricolore déçus par la journée de lundi.