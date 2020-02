Transactions 2020 | Marc Bergevin a toujours confiance en son noyau...

Il souhaitait aussi donner une réelle chance au jeune Jake Evans d’évoluer avec le Canadien, la transaction impliquant Thompson était donc aussi un vote de confiance envers son jeune attaquant.

On a demandé à Marc s’il avait considéré se départir de Tomas Tatar et de Jeff Petry, mais selon le DG, il ne ferait aucun sens de se départir de ces deux joueurs qui sont non seulement très bons pour l’équipe, mais surtout encore sous contrat l’an prochain.

La clé? Encore et toujours le repêchage…

Marc Bergevin a clamé plusieurs fois qu’il croit aux joueurs formant le noyau de son équipe. Il ne voulait absolument pas monnayer aucun des individus formant son noyau pour des choix aux repêchages.