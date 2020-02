Vincent Trocheck passe aux Hurricanes

Les Panthers ont échangé l'attaquant Vincent Trocheck aux Hurricanes de la Caroline lundi.

En retour, la Floride obtient les attaquants Erik Haula et Lucas Wallmark en plus de deux jeunes espoirs; l'attaquant Eeli Luostarinen et le défenseur Chase Priskie qui évoluaient tous les deux dans le club-école des Checkers de Charlotte.

Trocheck a inscrit 36 points, dont 10 buts, en 55 matchs depuis le début du calendrier. Il est sous contrat pour deux autres saisons, à raison de 4,75 millions $ annuellement.

