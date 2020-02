Les Sénateurs d’Ottawa ont échangé l’attaquant québécois Jean-Gabriel Pageau aux Islanders de New York en retour de trois de repêchage.

On parle d’un choix de première et de deuxième rondes en 2020 et d'un choix troisième ronde conditionnel en 2022.

Pageau, 27 ans, touche annuellement 3,1 millions $. Il deviendra joueur autonome sans compensation en juillet.

En 60 matchs cette saison, il a récolté 24 buts et 16 mentions d’aide.