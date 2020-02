Date limite des transactions de la LNH | «Je pense que Marc Bergevin et Claude Julien doivent gagner plus de matchs dès maintenant…»

«Est-ce que la direction veut vendre quelques joueurs établis (dont Ilya Kovalchuk, Max Domi et Tomas Tatar)? Est-ce qu’elle veut garder ses joueurs et miser sur les jeunes qui seront acquis au repêchage? Le Canadien est pratiquement éliminé des séries éliminatoires. Est-ce qu’on recommence à zéro, en pariant sur la relève? On ne peut pas reconstruire une équipe avec seulement des joueurs de 18 ans. Ça pourrait être long et pénible. Je pense que Marc Bergevin et Claude Julien, surtout, doivent gagner plus de matchs dès maintenant…»