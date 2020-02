Les agissements de Tkachuk: «Ça ne mérite même pas une réponse» -Julien

Il y a deux ans, le Canadien de Montréal a repêché le Finlandais Jesperi Kotkaniemi au troisième rang du premier tour du repêchage de 2018… faisant impasse sur l’Américain Brady Tkachuk.

Tkachuk avait dit ce jour-là qu’il allait faire regretter au Canadien de l’avoir snobé. Plusieurs matchs plus tard, l’Américain a pris l’habitude d’emmerder au plus haut point certains joueurs du Tricolore.

Samedi, Carey Price l’a repoussé lui-même du devant de son filet, provoquant une mêlée générale.

Interrogé après la rencontre, Price a dit, sourire en coin, qu’il avait eu beaucoup de plaisir, sans nommer l’attaquant des Sénateurs.

Questionné à son tour sur la façon de faire de Tkachuk, l’entraîneur Claude Julien a été pas mal moins diplomate.

« Honnêtement, ça ne mérite même pas une réponse. On le connaît et tout le monde prend soin de soi-même. Je ne pense pas que Carey était tout seul… On a bien défendu notre gardien ce soir. »