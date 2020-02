Ovechkin peut-il menacer le record de Gretzky?

Alexander Ovechkin peut-il sérieusement menacer le record de 894 buts de Wayne Gretzky?

L’attaquant russe des Capitals de Washington a eu besoin de 1144 matchs pour inscrire ses 700 buts. Gretzky a atteint ce plateau beaucoup plus rapidement, n’ayant besoin que de 886 rencontres. Net avantage à la Merveille, ici.

Wayne Gretzky a pris sa retraite au terme de la saison 1998-1999 disputée avec les Rangers de New York. Il avait 38 ans.

Si Ovechkin, qui a 34 ans, demeure en santé et décide de jouer jusqu’au même âge, cela veut dire qu’il va disputer encore quatre saisons dans le circuit après celle qui est en cours.

Présumons qu’Ovechkin va inscrire de 8 à 10 buts d’ici la fin de la saison 2019-2020 des Capitals qui ont encore 19 matchs à disputer. Ovechkin sera environ à 185 buts de Gretzky.

Le Russe aura donc besoin de quatre saisons de 46-47 buts pour espérer devancer Gretzky. En absolu, c’est énorme, mais Ovechkin et Gretzky, au plan physique, ce n’est pas la même chose. Gretzky n’a jamais inscrit plus de 25 buts par campagne lors de ses six dernières saisons, soit de 33 à 38 ans.

Ovechkin a compté 51 buts lors de la dernière saison, à 33 ans, et il ne lui en manque que 8 pour répéter l’exploit cette année, à 34 ans. Il est d’ailleurs le joueur qui a eu besoin du plus petit nombre de matchs pour passer de 600 à 700 buts.