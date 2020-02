Le Canadien lessive les Sénateurs 3-0

À moins de 48 heures de la date butoir des échanges, il est possible que la formation du Canadien de Montréal qui s’est présentée samedi à Ottawa ne soit plus tout à fait la même lundi soir.

Mais si ça devait être le cas, ce groupe aura disputé un dernier bon match ensemble.

Deux buts de Max Domi ont pavé la voie à une victoire de 3-0 du Tricolore (29-27-8, 66 points) contre les pauvres Sénateurs (21-30-11, 53 points).

Outre les 14e et 15 buts de la saison de Domi, Paul Byron (2e) a complété la marque.

Le match a été robuste au possible, ponctué de bagarres et d’empoignades. Carey Price en est même venu aux coups avec Brady Tkachuk.

Domi frappe tôt

L'un des joueurs parmi ceux qui pourraient ne plus être à Montréal sous peu, Max Domi, s'est offert une belle feinte afin de déjouer Craig Anderson après seulement 73 secondes de jeu. Et il a remis ça une dizaine de minutes plus tard pour doubler l'avance du Canadien, cette fois, après avoir profité d'un retour.

Paul Byron, qui impressionne depuis son retour au jeu, a creusé l'écart en période médiane à la suite d'un bon jeu d'Ilya Kovalchuck.