Thierry Henry et la lune de miel

Lors de sa nomination, certains collègues, membres des médias de New York, nous ont expliqué qu’en tant que joueur, Henry n’était pas toujours facile. Il faisait parfois attendre les journalistes dans le couloir plus d’une heure après les matchs, et avait parfois la mèche courte avec eux.

Mais jusqu’à maintenant, rien de tout ça n’a fait surface à Montréal. En fait, on peut dire qu’Henry affiche un comportement des plus exemplaires.

Premièrement, dans la grande majorité des cas, lorsque questionné, Henry prend le temps de donner des réponses complètes. Il réfléchit à ce qu’il veut dire et ensuite, il explique clairement sa pensée. Ses réponses sont longues, mais précises. En passant du temps près d’Henry et en écoutant ses explications, on peut en apprendre beaucoup sur le soccer, mais également sur son équipe.