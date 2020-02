Un doublé de Chiarot: une victoire du Canadien en prolongation

Le deuxième but du match de Ben Chiarot inscrit après 58 secondes de jeu en prolongation, jeudi, a permis au Canadien de Montréal de l’emporter 4-3 contre les Capitals, à Washington.

Au terme d'une belle présence de Max Domi, Chiarot a décoché un puissant tir dans l'enclave qui a figé sur place le gardien Brendan Holtby. Le juge de but n'ayant pas allumé la lumière rouge, il y a eu confusion l'espace d'un instant quant à savoir si Chiarot avait marqué.

Le premier but de la rencontre de Chiarot (8e et 9e buts) après 30 secondes de jeu en troisième période avait permis au Canadien de prendre les devants, mais Tom Wilson (18e) avait créé l’égalité dans la dernière minute de jeu de l’engagement, lorsque les Capitals avaient retiré leur gardien.

Shea Weber (14e) et Brendan Gallagher (20e) ont inscrit les autres buts du Tricolore (28-27-8, 64 points) qui met ainsi un terme à une séquence de cinq revers.

Lars Eller (15e) et Alexander Ovechkin, avec son 41e de la saison et le 699e but de sa carrière, ont riposté pour les Capitals.

Le Canadien remporte ainsi ses deux duels à Washington cette année. Le défenseur Xavier Ouellet a quitté le match en première période à la suite d'une commotion cérébrale.

Ovechkin frappe tôt

Le Russe n'a pas pris trop de temps afin de mettre un terme à sa léthargie de quelques matchs. Ovechkin s'est emparé d'une rondelle à la suite d'une mise en jeu dans le territoire du Canadien et son tir précis a touché la cible après 7:29.

Le Tricolore, qui a eu son lot d'occasions de marquer en début du match, voit un foudroyant tir de Shea Weber se frayer un chemin dans le but de Brendan Holtby à 17:43.

Les Capitals ont repris les devants en période médiane lorsqu'un ancien du Canadien, Lars Eller, a logé la rondelle dans le filet de Price à l'embouchure du filet. Avance de courte durée. Environ 90 secondes plus tard, Brendan Gallagher a travaillé d'arrache-pied devant le but adverse et il a inscrit son 20e but de la saison.

Ben Chiarot a ensuite donné les devants au Tricolore avec un boulet de canon de son cru en début de troisième période, après seulement 30 secondes d'écoulées au cadran.

Les Capitals ont retiré leur gardien dans les dernières minutes de jeu et ils ont fait mouche avec 21 secondes à faire à la troisième période par l'entremise de Tom Wilson. Mais Chiarot n'avait pas dit son dernier mot.