Capitals 2 Canadien 2 (deuxième période)

Il y a un petit air de gala de boxe, ce soir, à Washington, où le Canadien de Montréal affronte les Capitals.

Dans le coin droit, le Tricolore (27-27-8, 62 points) qui tente de mettre un terme à une série de cinq défaites. Dans le coin gauche, Alexander Ovechkin qui est en quête de ses 699e et 700e buts de sa carrière.

Un 699e pour Ovechkin

Le Russe n'a pas pris trop de temps afin de mettre un terme à sa léthargie de quelques matchs. Ovechkin s'empare d'une rondelle à la suite d'une mise en jeu dans le territoire du Canadien et son tir précis touche la cible après 7:29.

Le Tricolore, qui a eu son lot d'occasions depuis le début du match, voit un foudroyant tir de Shea Weber se frayer un chemin dans le but de Brendan Holtby à 17:43.

Les Capitals reprennent les devants en période médiane lorsqu'un ancien du Canadien, Lars Eller, loge la rondelle dans le filet de Price à l'embouchure du filet.

Avance de courte durée. Environ 90 secondes plus tard, Brendan Gallagher travaille d'arrache-pied devant le but adverse et il inscrit son 20e but de la saison.

Plus de détails à venir...