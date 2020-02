Alex Ovechkin va-t-il atteindre le plateau des 700 buts contre le CH?

Le Canadien de Montréal tentera de mettre fin à sa série de cinq défaites consécutives, jeudi soir, alors qu’il affronte les Capitals à Washington.

Le défi sera de taille pour le Tricolore (27-27-8; 62 points) puisque les Capitals (37-17-5; 79 points) font partie de l’élite de la LNH et occupent le 4e rang du circuit.

De plus, Alex Ovechkin sera des plus affamés, lui qui n’a pas marqué de but à ses cinq derniers matchs. Le no 8 en a déjà 40 à son actif cette saison et il n’est qu’à deux buts du prestigieux plateau des 700 buts en carrière.

Carey Price (24-22-5) devrait affronter les Caps, alors que son vis-à-vis sera Braden Holtby (21-13-4).

Plus de détails à venir...