Le Canadien transige avec les Penguins

Le Canadien de Montréal a fait l’acquisition de Joseph Blandisi et Jacob Luccini des Penguins de Pittsburgh, jeudi après-midi.

Joseph Blandisi et Jacob Luccini se rapporteront toutefois au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

En retour, le Tricolore a cédé les attaquants Riley Barber et Phil Varone aux Penguins.

En 21 matchs dans la LNH avec les Pens cette saison, Blandisi a inscrit 5 points (2 buts, 3 aides). L'Ontarien de 25 ans a également ajouté 14 points (6 buts, 8 aides) en 26 rencontres avec Wilkes-Barre (AHL).

Blandisi est un choix de 6e tour de l'Avalanche du Colorado lors du repêchage de 2012 (162e au total).

L'attaquant de 5'11'' et 187 lb a pris part à 101 matchs en carrière dans la LNH avec New Jersey, Anaheim et Pittsburgh.

Quant à Lucchini, il a disputé 53 matchs avec Wilkes-Barre dans l'AHL cette saison. L'attaquant de 5'11'' et 183 lb a inscrit 15 points (7 buts, 8 aides). Il est âgé de 24 ans.

(Source: Canadien de Montréal)