Ligue des Champions: l'Impact fait match nul 2-2 au Costa Rica

Si on avait dit à l'entraîneur Thierry Henry avant la rencontre que l'Impact de Montréal allait arracher un verdict nul de 2-2 au Deportivo Saprissa à San José, mercredi, lors du match aller de son huitième de finale de la Ligue des Champions, nul doute qu'il aurait été satisfait.

C'est justement le résultat qui a prévalu pour l'Impact au Costa Rica. Mais il est probable que l'ex-international français est quelque peu déçu d'avoir laissé filer une avance de deux buts...

L'Impact a frappé tôt avec des buts d'Orjo Okwonkwo (12e) et de Romell Quoto (22e), mais il a vu le Deportivo Saprissa riposter avec des réussites de Johan Venegas (80e) et de Jonathan Martinez (90e) en deuxième demie.

Les deux buts marqués par l'Impact sur le terrain adverse pourraient néanmoins faire basculer le résultat en faveur de la formation montréalaise au terme du match retour, la semaine prochaine, au Stade olympique.

Le match a coûté cher en effectifs. Rudy Camacho (17e) et Okwonkwo (28e) ont dû quitter la rencontre sur blessure, remplacés par Joel Waterman et Maximiliano Urruti.

Deux buts en 22 minutes

Une erreur défensive du Deportivo Saprissa a mené à un but hâtif de l'Impact. Saisi par Romell Quioto, ce dernier a rmeis le ballon à sa droite à Bojan dont le tir à l'entrée de la surface de réparation a été bloqué par un défenseur. coup de chance, le ballon s'est retrouvé au pied d'Orjo Okwonkwo dont la frappe a trouvé le fond du filet.

L'Impact a doublé la mise à la 22e minute lorsque Quioto, lancé sur le flanc gauche, a touché la cible avec un tir puissant. Le gardien de Saprissa n'a toutefois pas été à son mieux là-dessus, le ballon lui passant entre les mains.

Venegas riposte

L'Impact a fait face à une pression de tous les instants en deuxième demie. Les attaques se sont multipliées et le gardien Clément Dop a sauvé les meubles plus souvent qu'à son tour, principalement quand il a été rudoyé à la 62e minute. Mais à la 80e, Diop était à court de miracles et il a été déjoué par la tête de Johan Venegas... l'ancien de l'Impact.

L'équipe locale a ensuite créé l'égalité à la 90e minute par l'entremise de Jonathan Martinez, bien servi par un centre.