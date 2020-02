«Il y a trop de joueurs qui trichent» -Mario Tremblay

« J’ai vu le match, hier soir. Et quand j’ai fermé la télé, j’ai dit : «Wow! » Qu’est ce qui va se passer demain? Et qu’est-ce qui va se passer dans les prochains matchs? »

Ce commentaire est de Mario Tremblay. Mais il n’a pas été émis au terme de la défaite de 4-3 du Canadien de Montréal contre les Red Wings de Detroit, mercredi soir.

Non. Ça, c’était le commentaire de l’ancien joueur le 29 novembre dernier, au terme de la 6e d'une série de huit défaites de la formation montréalaise. Depuis, il y a eu une autre séquence de huit revers et le Canadien vient d’encaisser une cinquième d’affilée. Bref, les mois se suivent et se ressemblent...

Et quel est l’état d’esprit du Bleuet bionique à la fin du mois de février?