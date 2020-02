Ligue des champions | Au Costa Rica, les amateurs de soccer sont prêts!

Jeremy Filosa est au Costa Rica pour couvrir les matchs de l’Impact de Montréal dans le cadre de la Ligue des champions de la CONCACAF. Voici le récit de ses rencontres et de ses impressions.

San José, Costa Rica - Pas besoin d’aller bien loin en arrivant au Costa Rica pour sentir la fièvre de la Ligue des champions de la CONCACAF. Après une heure d’attente aux douanes, me voilà devant une agente du prénom de Gabriela qui me demande ce que je viens faire au pays.

Lorsque je lui explique que je suis le descripteur des matchs de l’Impact de Montréal, le ton change.

«Ah oui? Je demeure près du stade Ricardo Saprissa. Deportivo Saprissa, c’est mon équipe! J’ai hâte au match, me dit-elle avec un grand sourire.

Je lui lance donc qu’un des joueurs de son club est un ancien de l’Impact, Johan Venegas.

Elle me répond : « Oui je sais, j’ai lu ça récemment dans un article. C’est mon joueur préféré dans l’équipe. »

On a une longue route de près d’une heure de l’aéroport à notre appartement près du stade. Un trajet sinueux et montagneux qui m’a presque donné la nausée tellement la circulation était dense. Que dire de la pollution?

Cela dit, on eu la chance de jaser avec Pablo, le chauffeur de ce vieux taxi rouillé.

«Ah, ils vont perdre Saprissa! Ils n’ont personne! Venegas, il est bon ici, mais quand il est sorti du Costa Rica, il n’a pas fait grand-chose. Mon club, moi, c’est Alajuelense! »

Pablo se souvenait encore de 2015, quand l’Impact avait justement éliminé son équipe en demi-finale de la Ligue des champions.

En fait, il se fout tellement de Saprissa, qu’il était plus curieux de savoir si le Paris Saint-Germain avait battu ou non Dartmund en Ligue des champions UEFA, mardi.

En parlant de l’UEFA, en entrant dans un restaurant pour souper, tous les yeux des clients étaient rivés sur le téléviseur qui présentait en reprise un match de soccer. Pablo voulait le regarder. Dès la fin du match, on passe en mode CONCACAF.

En ouvrant la télé à l’hôtel, je me rends compte qu’on capte tous les matchs de la Ligue des champions. En plus de présenter les matchs que je regarde de manière aléatoire, on analyse les duels du lendemain, dont celui entre l’Impact et Saprissa.

Bref, le soccer ne manque pas de couverture ici.

C’est d’ailleurs impressionnant de voir le logo et les joueurs de l’Impact défiler à la télévision d’ESPN Deportes, FOX Deportes et toutes les autres chaines sportives locales.