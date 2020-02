« Pour moi, ce qui est important, c’est que le Canadien soit meilleur au repêchage. Quand on me parle d’un gars qui est dans le junior où les collèges américains, je trouve ça bien. On le regarde au Championnat du monde et on est tous très excités. Mais on en a vu un paquet qui ont été très bons au Championnat du monde qui jouent sur des quatrièmes trios dans la Ligue nationale. »