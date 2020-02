Les Red Wings balaient le Canadien cette saison

Quand viendra le temps de mesurer les aspects où le Canadien a lamentablement failli durant la saison 2019-2020, nul doute que la prestation annuelle de la formation montréalaise contre les Red Wings de Detroit sera passablement en haut de la liste. Sinon, tout en haut de la liste...

Pour la quatrième fois de la saison, le Tricolore a été vaincu par la pire équipe de la Ligue nationale. Et mardi à Detroit, la troisième période n’a été rien de moins qu’une catastrophe. En avant 3-1 après 40 minutes, le Canadien a vu les Red Wings inscrire trois buts sans riposte afin de se sauver avec un triomphe de 4-3.

Andreas Athanasiou (9e et 10e buts) et Mike Green ont touché la cible au dernier tiers pour les Red Wings. Robby Fabbri (13e) avait marqué le premier but des siens en deuxième période.

Nate Thompson (4e), Jeff Petry (9e) et Nick Suzuki (13e), qui a aussi récolté une passe pour atteindre le plateau des 40 points cette saison, ont été les marqueurs du Canadien.

Byron se signale

Le retour de la cavalerie (Shea Weber, Paul Byron, Jonathan Drouin) n'aura finalement servi à rien. Paul Byron a souligné son retour au jeu en se servant de sa vitesse pour récupérer une rondelle qu'il avait lui-même cédée à l'adversaire. Un demi-tour sur lui-même, un échange avec Nick Cousins et Nate Thompson et ce dernier a inscrit son 4e but de la saison.

Le Canadien a profité d'une supériorité numérique pour doubler la marque: un neuvième but cette saison pour Jeff Petry.

Les Red Wings ont frappé tôt en deuxième période. Lancé sur le flanc droit, Robby Fabbri a déjoué Carey Price avec un joli tir du côté du bâton du Canadien après 84 secondes de jeu.

40 points pour Suzuki

Qui aurait parié que Nick Suzuki allait récolter 40 points cette saison? Le jeune attaquant l'a obtenu en inscrivant son 13e but de la saison en avantage d'un homme à 12:40 à l'aide d'une passe magistrale de Jordan Weal.

Les Red Wings se sont rapprochés à un but à 5:04 de la troisième période quand Andreas Athanasiou a fait mouche au terme d'un bel échange et d'un tir du revers. Et la formation de Detroit a créé l'égalité quelques minutes plus tard, lorsque Mike Green s'est présenté seul devant Price. Disons que le gardien du Canadien n'a pas bien paru là dessus.

Et la remontée a été complétée quand Athanasiou a donné les devants aux Red Wings avec son deuxième but du match à 14:45.