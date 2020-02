Canadien 3 Red Wings 1 (Deuxième période)

Shea Weber, Paul Byron et Jonathan Drouin sont tous de retour au jeu, ce soir, pour le Canadien de Montréal qui affronte les Red Wings, à Detroit.

Si nous étions dans un western, on dirait que la cavalerie est à la rescousse afin de permettre au Canadien (27-26-8, 62 points) de mettre un terme à une séquence de quatre revers. Les Red Wings (14-43-4, 32 points) ont vaincu le Tricolore trois fois cette saison.

Byron se signale

Paul Byron, justement, souligne son retour au jeu en se servant de sa vitesse pour récupérer une rondelle qu'il avait lui-même cédée à l'adversaire. Un demi-tour sur lui-même, un échange avec Nick Cousins et Nate Thompson et ce dernier inscrit son 4e but de la saison.

Le Canadien profite d'une suppériorité numérique pour doubler la marque: un neuvième but cette saison pour Jeff Petry.

Les Red Wings frappent tôt en deuxième période. Lancé sur le flanc droit, Robby Fabbri déjoue Carey Price avec un joli tir du côté du bâton du Canadien après 84 secondes de jeu.

40 points pour Suzuki

Qui aurait parié que Nick Suzuki allait récolter 40 points cette saison? Le jeune attaquant l'a obtenu en inscrivant son 13e but de la saison en avantage d'un homme à 12:40 à l'aide d'une passe magistrale de Jordan Weal.

Plus de détails à venir...