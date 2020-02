Qui sera le Cameron Porter de l’Impact en 2020?

Parmi les candidats intéressants pour imiter Porter, il y a Lassi Lappalainen. Le joueur a démontré un bon potentiel en 2019, mais il vient de se remettre d’une blessure et n’est pas certain de prendre part au match de mercredi.

Orji Okwonkwo, joueur de l’année en 2019 chez l’Impact, est lui aussi arrivé en retard au camp, lui qui a vu son prêt être renouvelé seulement au début du mois de février. Il n’a pas marqué en matchs préparatoires.

Ballou a connu un très bon camp, en plus d’avoir marqué deux fois face à DC, il a multiplié les attaques contre les Rowdies, mais sans être capable de toucher la cible. Tabla semble avoir gagné en expérience depuis l’an dernier et pourrait jouer un rôle important.

Quioto a l’expérience de la Ligue des champions comme il y a joué avec Houston l’an dernier. Le joueur a marqué deux buts lors de ce camp et jouera sur l’aile gauche à la place de Nacho, pour l’instant. Il ne risque pas d’être déstabilisé en raison de nervosité et pourrait s’avérer un outil intéressant pour Henry.

Tous les joueurs mentionnés ci-haut possèdent des aptitudes intéressantes en attaque, mais n’ont pas démontré qu’à eux seuls, ils peuvent faire la différence.

D’une façon ou d’une autre, quelqu’un devra se démarquer, car Piatti n’y est plus, et ses petits miracles individuels non plus.