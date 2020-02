Beterbiev-Meng: un duel entre boxeurs invaincus

Le boxeur Artur Beterbiev affrontera l’aspirant Fanlong Meng le 28 mars au Centre Vidéotron, à Québec.

Le duel entre le Russe immigré à Montréal et le pugiliste chinois va offrir une affiche mettant aux prises deux boxeurs invaincus.

Beterbiev, 35 ans, détenteur du titre unifié des mi-lourds de la WBC et de l’IBF, compte 15 victoires et aucune défaite. Meng, 32 ans, en a 16 à son actif, sans avoir été battu non plus.

Au micro de Mario Langlois, le promoteur Yvon Michel, de GYM, a mis en perspective ce qui attend les amateurs.

« Meng est un gaucher qui est habile. Il est allé aux Jeux olympiques. C’est un road warrior. Il s’est promené partout dans le monde. C’est un boxeur de qualité. Il a beaucoup de confiance. Il n’est pas intimidé. Il sait à qui il a affaire, mais il n’a jamais perdu.

« Sauf qu’Artur Beterbiev est le seul champion du monde actuel qui a obtenu toutes ses victoires par knock-out. Ce sera pour lui sa quatrième défense de titre. »