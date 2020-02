Plusieurs défaites du CH au Centre Bell | «Il faut toujours offrir son meilleur produit à la maison»

«C'est l'histoire du sport professionnel. Il faut toujours offrir son meilleur produit à la maison, pour ses loyaux et fidèles partisans. Ceux-ci dépensent beaucoup en argent, en émotion et en temps. Voilà pourquoi Carey Price joue un maximum de matchs à Montréal. La conclusion : l’équipe ne gagne pas beaucoup à domicile. Elle n’a gagné qu’un point à ses quatre derniers matchs. Ça va mal. Il reste huit parties à domicile. On va voir comment c’est souffrant d’être le partisan d’une équipe qui ne va nulle part…»