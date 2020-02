Performance de Dean Morton | «C’est gênant… c’est très gênant!» -Claude Julien

«Je te dirais que je comprends le premier but, c’est notre erreur, mais un moment donné tu as le contrôle d’un match. Kovalchuk se fait casser un bâton et c’est une punition automatique, mais on n’a pas donné de punition et non plus contre Armia et contre Domi, qui saigne de la bouche. C’est gênant… c’est très gênant!»