Les Canadiens échappent une avance de trois buts contre Dallas

Les Canadiens de Montréal ont échappé une avance de trois buts pour finalement voir Tyler Seguin des Stars de Dallas marquer le filet vainqueur en prolongation et permettre à son équipe de se sauver avec deux points précieux que désirait la troupe de Claude Julien, mais que l’équipe n’a pas été en mesure de sécuriser.

Alors que seulement une minute était jouée dans la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Stars de Dallas, Joel Armia profite d’un retour de lancer de Max Domi pour enfiler l’aiguille et lancer le Tricolore en avant 1 à 0.

Les Canadiens poursuivent sur leur lancée en début de deuxième période. Nick Suzuki remet habilement la rondelle devant le filet alors que Jordan Weal redirige celle-ci derrière le gardien Ben Bishop pour doubler l’avance des siens.

Montréal ajoute ensuite un troisième but avant la mi-période alors que Nick Cousins effectue une montée vers le filet et surprend Bishop d’un tir du poignet alors que Victor Mete avait préparé le jeu pour l’attaquant du Tricolore. 3 à 0 pour Montréal.

Les Stars répliquent toutefois moins de trois minutes plus tard alors que le défenseur Marco Scandella des Canadiens effectue une passe directement sur le bâton de Joe Pavelski en zone défensive. Ce dernier ne fait ni une ni deux et remet le disque à Mattias Janmark qui prend Carey Price a contrepied et dirige la rondelle dans un filet abandonné. L’écart est réduit à deux buts.

Les Stars poursuivent sur leur lancée en fin de deuxième période lors d’un avantage numérique, alors que Tyler Seguin profite des passes de John Klingberg et Joe Pavelski pour réduire l’avance de la troupe de Claude Julien à un seul but.

La troisième période permet aux Stars de Dallas de compléter leur remontrer et de créer l’égalité alors que Blake Comeau déjoue Carey Price d’un tir qui semble avoir dévié sur Radek Faksa, mais le but est attribué à Comeau. On a un nouveau match au Centre Bell avec moins d’une période à jouer.

La prolongation est finalement nécessaire, mais les Stars complètent finalement leur soirée avec un quatrième but sans réplique et ce, en prolongation, quand Tyler Seguin serta servi toute une tasse de café à Victor Mete pour ensuite déjouer Carey Price du revers et permettre à Dallas de se sauver avec la victoire.

Après avoir récolté neuf victoires en 12 matchs, le Tricolore subi donc un quatrième revers de suite, après des défaites contre les Coyotes de l’Arizona, les Bruins de Boston et les Penguins de Pittsburgh.

Les Stars de Dallas avaient d'ailleurs remporté un match convaincant contre le Tricolore en novembre dernier par la marque de 4 à 1.

Alors que la troupe de Claude Julien se retrouvait à sept points des Maple Leafs qui occupent la dernière place donnant accès aux séries, l’équipe souhaitait retrouver le chemin de la victoire afin de conserver le très mince espoir de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Quelques minutes avant le match, on a d'ailleurs appris que l'attaquant Jonathan Drouin ne serait finalement pas de la rencontre, lui qui semble encore incommodé par sa blessure au poignet selon ce que nous a fait savoir Martin McGuire.



La formation des Canadiens:

Tatar - Danault - Gallagher

Kovalchuk - Suzuki - Joel Armia

Weal - Domi - Cousins

Lehkonen - Evans - Weise

Kulak - Petry

Chiarot - Mete

Scandella - Ouellet

Price

Lindgren