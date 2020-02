Retour du baseball: séries éliminatoires et stade partagés?

« Nous avons une excellente fiche. Depuis 2008, l’équipe vient au 5e rang de la ligue pour le plus grand nombre de victoires dans les majeures. Nous avons 7 saisons de 90 victoires. Les Dodgers, les Yankees et les Red Sox sont les seules autres équipes à avoir fait ça. On va gagner des matchs. On a le meilleur système de filiales. Tous les matchs seront télédiffusés et radiodiffusés. En français et en anglais. Absolument. »