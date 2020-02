Un dernier match préparatoire pour l'Impact

FLORIDE – L’impact de Montréal s’est entrainé vendredi en vue de son dernier match préparatoire face aux Rowdies de Tampa Bay qui aura lieu samedi au Al Lang Stadium à St. Petersburg.

Tel que l’avait mentionné Thierry Henry après la défaite de mercredi, il semble plausible que plusieurs jeunes et substituts seront de la partie.

À l’entrainement, Henry avait divisé le groupe en deux groupes de couleurs, séparant les potentiels partants aux substituts.

Les joueurs qui portaient du gris pourraient être les partants de demain. Dans cette liste on retrouvait des joueurs comme Keesean Ferdinand (Académie), Karif Yao, Luis Binks (essais), Joël Waterman, Jukka Raitala, Mathieu Choinière, Tomas Giraldo (Académie), Amar Sejdic, Anthony-Jackson-Hamel, Jean-Yves Ballou Tabla et Romell Quioto.

Saphir Taïder, qui a été blessé mercredi a fait quelques répétitions avec le groupe, mais rien de plus.

Pour sa part, Clément Bayiha, aussi blessé mercredi, a regardé l’entrainement des lignes de côté.

La bonne nouvelle, c’est que Lassi Lappalainen progresse bien et que Jukka Raitala se dit aussi à 100%. Les deux Finlandais qui devaient rater deux à trois semaines seront donc disponibles pour jouer des minutes mercredi au Costa Rica.

Des postes à gagner

Même s’il semble peu probable que dans ce groupe des gris, quelqu’un arrive à percer le 11 partant du premier match, rien n’est joué à 100%.

L’Impact a tellement eu de difficulté à créer de l’attaque depuis le début du camp, qu’une performance éclatante d’un joueur demain pourrait forcer la main de l’entraineur.

Si on prend en considération le match intraéquipe de la semaine dernière, Ballou et Jackson ont marqué trois des cinq buts, depuis le début du camp. Les autres appartiennent à Jorge Corrales et Romell Quioto.

Encore des rumeurs…

Après la rumeur qui a circulé jeudi sur les médias sociaux à propos de l’attaquant de la République centre-Africaine, Habib Habibou, voilà qu’un autre nom fait surface vendredi, celui du Belge Nacer Chadli.

Habibou était lié selon certaines rumeurs à l’Impact. Mais il semble que l’avant-centre de 1,92 mètre ait sélectionné un club de Roumanie.

Pour sa part, Chadli, un ailier, a passé du temps à Monaco, là où était Henry en qualité d’entraîneur. Il joue aussi occasionnellement en équipe nationale belge, là où a aussi travaillé Henry récemment. Le Belge est un ancien de Tottenham, et bien connu du directeur sportif Olivier Renard.

Le match de samedi soir au Al Lang Stadium débutera sur le coup de 19h, et sera ouvert au public et aux médias.

Jeremy Filosa / 98.5 Sports