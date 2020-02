Pression du 1er choix: «Année inoubliable, mais stressante» Vincent Lecavalier

Et quand on est pressenti pour être le premier choix - ce qui était le cas de Lecavalier -, veut-on être le premier choix?

« Je pourrais dire une petite menterie et dire que non, mais ça trotte dans la tête. Tu as la chance d’être premier… Est-ce que ça changerait quelque chose dans 20 ans? Non. Martin Saint-Louis n’a pas été repêché et il est au Temple de la renommée. Mais quand tu es là, dans le moment, et que tout le monde t’en parle, ça devient une petite compétition. Mais honnêtement, à son niveau, tout le monde le sait qu’il va sortir premier. »